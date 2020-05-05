«Великие актеры мечтают»: Олешко вспомнил слова Эрнста перед съемками в «Большой разнице»

Как отметил артист, он был очень рад, что в программе ему доверили выступать с пародийными номерами.

Актер Александр Олешко во время прямого эфира в Instagram вспомнил свою работу в шоу «Большая разница» на Первом канале. По его словам, он какое-то время сомневался, принимать ли предложение создателя программы Александра Цекало, который предложил ему выступать с пародийными номерами.

«Помню, как я подбежал к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и спросил его: «Мое участие в этом проекте не навредит?». На это Константин Львович мне ответил: «Ты что, с ума сошел? Великие артисты мечтают попасть в эту программу». Считаю, что я оправдал доверие. Как и в программе «Минута славы», которую я вел много лет. Считаю, что мне удалось точно попасть в образ. И при этом себя не потерять. Где-то надо было быть трогательным, где-то заинтересованным, искренним и настоящим». Александр Олешко

Как сказал Александр Олешко, Первый канал дал ему безграничные возможности в плане работы, за что он будет всегда благодарен руководителям.