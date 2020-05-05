Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери

Модель Светлана Бондарчук в Instagram разместила снимок своей особенной дочери Варвары. Ей 5 мая исполнился 21 год.

«Любовь моя, с днем рождения. Ты самая лучшая девочка в мире». Светлана Бондарчук

Отметим, что Светлана Бондарчук вместе со своим тогдашним мужем режиссером Федором Бондарчуком на протяжении тринадцати лет скрывали, что у них есть дочка.

Про Варвару Бондарчук известно, что она уже много лет живет за границей. По некоторым данным, она находится в частном пансионате для особенных детей. Родители девочки посчитали, что там ей будут оказывать помощь лучше, чем в России. При этом родители скрывают даже страну, где проживает их дочь.

Напомним, что у пары есть также совместный сын Сергей. Он на восемь лет старше своей сестры. В браке с Татой Мамиашвили у него родились две дочери.