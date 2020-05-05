С солисткой «Фристайла» Ниной Кирсо пришли проститься на Украине всего десять человек

Сергей Кузнецов, друг солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая скончалась в Полтаве после двух лет нахождения в коме, заявил, что похороны исполнительницы прошли практически в закрытом режиме. На них было всего десять человек — самые близкие люди.

По словам Кузнецова, сейчас на Украине нельзя собираться больше десяти человек. Поэтому и было такое мизерное количество людей на прощании. Фанатов бы просто не пустили в траурный зал.

«Может быть, потом как-нибудь, когда ограничения снимут, желающие смогут принести цветы на могилу и поклониться ей».

Сергей Кузнецов

Как добавил Сергей Кузнецов, даже после ухода из жизни Кирсо группы «Фристайл» и образованная позже команда «Дети Фристайла» продолжат жить и творить. По его словам, пандемия, конечно, вмешалась в жизнь коллективов. Совместный гастрольный тур двух групп по городам Украины пришлось прервать. Когда состоятся концерты, неизвестно. Кузнецов выразил признательность фанатам, которые в такой непростой момент не сдали билеты, а ждут, когда тяжелые времена останутся позади, сообщает «СтарХит».