Экс-солистка «Блестящих» Анна Дубовицкая побрилась налысо, лишившись белокурых волос

Певица уверяет, что у нее сейчас нет средств к существованию.

Бывшая солистка популярной группы «Блестящие» Анна Дубовицкая в социальной сети Фейсбук опубликовала снимок, на котором она без волос. Звезда во время самоизоляции решила побриться налысо.

Отметим, что не так давно девушка огорошила общественность. Она заявила, что ее супруг — президент московской федерации футбола и член исполкома российского футбольного союза Сергей Анохин — не выплачивает алименты на их восьмилетнего сына. Как она заверила, мужчина просто сбежал из столицы и оставил ее наедине со всеми проблемами.

Впрочем, в комментариях фанаты активно стали писать, что с мужем Анна Дубовицкая рассталась уже давно. При этом он заплатил ей очень хорошие отступные. Сейчас, судя по всему, у нее кончились деньги, поэтому она занялась «вымогательством».

Отметим, что Анна Дубовицкая сейчас отошла от карьеры певицы. Несколько лет назад она основала бренд одежды. Активно участвовала в неделях моды. Сейчас, как уверяют ее знакомые, девушка неплохо зарабатывает как стилист и фотограф, снимает видеоролики.