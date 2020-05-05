Морозов обнародовал кадры с банкета по поводу окончания съемок «Зулейхи»

Евгений Морозов поделился в Сети редким снимком, который был сделан с праздничного банкета по поводу окончания съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Это было около года назад.

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В кадре запечатлен он сам, режиссер картины Егор Анашкин и Чулпан Хаматова, сыгравшая в фильме Зулейху. Киношная братия выглядит на фото совершенно спокойной, без особой грусти и радости в глазах.

Один из поклонников исполнителя роли Ивана Игнатова спросил своего любимца, могли ли они рассчитывать тогда на тот резонанс, который дал сериал.

«Нет, не могли и не представляли», — честно ответил Морозов.

Напомним, многосерийная лента стала одним из лидеров телевизионного проката сезона. Люди с упоением смотрели картину, однако не мало нашлось и тех, кто подверг ее критике. Фильм осудили за религиозное, культурное, этническое и историческое несоответствие.

Чулпан Хаматова призналась, что не исключала определенную долю критики, но что это будет в таком объеме, даже не представляла.