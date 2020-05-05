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«С пыльной полки»: Ефим Шифрин поделился архивным кадром с покойным Ильей Олейниковым

Известный актер и юморист ушел из жизни в ноябре 2012 года.

«С пыльной полки»: Ефим Шифрин поделился архивным кадром с покойным Ильей Олейниковым
Шифрин поделился архивным кадром с Олейниковым/http://globallookpress.com/

Популярный юморист Ефим Шифрин в Instagram опубликовал архивный кадр со своим давним другом и товарищем Ильей Олейниковым, который ушел из жизни в ноябре 2012 года.

«С пыльной полки», — кратко подписал снимок Ефим Шифрин.

В комментариях пользователи отметили, что актеры на фотографии очень молоды. «Два франта», «Отличное фото», «Если бы не изоляция, то и не нашли такое прекрасное фото».

Отметим, что Илье Олейникову за несколько месяцев до смерти был поставлен диагноз – рак легкого. В память о друге партнер и товарищ Ильи Олейникова по юмористической программе «Городок» Юрий Стоянов снял фильм «Нам его не хватает». В картине снялся единственный сын Олейникова — популярный  музыкант Денис Клявер. Он рассказал много интересных эпизодов из жизни своего отца. Для широкой публики фильм показали весной 2014 года на канале «Россия 1».

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Ефим ШифринЕфим Шифрин последние новостиИлья ОлейниковЮрий Стоянов
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