«Когда на площадке, то поддерживаем друг друга»: Анна Кошмал высказалась о коллегах по «Сватам»

По словам актрисы, в обычной жизни их ничего не связывает.

Актриса Анна Кошмал, которая в сериале «Сваты» сыграла Женю Ковалеву, во время прямого эфира в Instagram, где она общалась со своими поклонниками, заявила, что сейчас все актеры из «Сватов» находятся на самоизоляции. Они перестали общаться даже друг с другом.

Впрочем, это вовсе не значит, что у них испортились отношения. Как только съемочный процесс возобновится, они снова начнут переписываться.

«Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас ничего не связывает с другими актерами». Анна Кошмал

Как сказала Кошмал, сейчас она занимается воспитанием своего двухлетнего сына Михаила. Кроме того, девушка разбирает старые фотографии, старается заниматься спортом в своей украинской квартире.

Кстати, съемки седьмого сезона «Сватов», которые должны были продолжиться в мае, по предварительной информации, перенесены на июль. К этому времени, как считает съемочная группа, можно будет спокойно общаться и не бояться подхватить коронавирус.