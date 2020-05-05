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«Когда на площадке, то поддерживаем друг друга»: Анна Кошмал высказалась о коллегах по «Сватам»

По словам актрисы, в обычной жизни их ничего не связывает.

«Когда на площадке, то поддерживаем друг друга»: Анна Кошмал высказалась о коллегах по «Сватам»
Кошмал сейчас не общается с коллегами по "Сватам"/https://www.instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал, которая в сериале «Сваты» сыграла Женю Ковалеву, во время прямого эфира в Instagram, где она общалась со своими поклонниками, заявила, что сейчас все актеры из «Сватов» находятся на самоизоляции. Они перестали общаться даже друг с другом.

Впрочем, это вовсе не значит, что у них испортились отношения. Как только съемочный процесс возобновится, они снова начнут переписываться.

«Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас ничего не связывает с другими актерами».

Анна Кошмал

Как сказала Кошмал, сейчас она занимается воспитанием своего двухлетнего сына Михаила. Кроме того, девушка разбирает старые фотографии, старается заниматься спортом в своей украинской квартире.

Кстати, съемки седьмого сезона «Сватов», которые должны были продолжиться в мае, по предварительной информации, перенесены на июль. К этому времени, как считает съемочная группа, можно будет спокойно общаться и не бояться подхватить коронавирус.

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Анна КошмалСериал "Сваты"Украина
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