«Кравченко и Артемьева — красотки»: в Сеть попали фотографии звезд из «Сватов» в молодости

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография, на которой можно увидеть, как они выглядели в молодости. В кадре главные герои популярной ленты: известные и любимые миллионами актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и Людмила Артемьева.

В комментариях поклонники буквально взорвались восторженными возгласами. «Какие они красивые!» «Прекрасные все», «Васильев совсем не изменился», «Кравченко и Артемьева — красотки».

Отметим, что в мае в Белоруссии должны были быть продолжены съемки сериала «Сваты-7». К сожалению, в планы вмешалась пандемия. На данный момент вести съемочный процесс не представляется возможным. Скорее всего, к работе актеры приступят только летом.

Сериал «Сваты» и его новые серии должны были быть показаны по телевидению в начале 2021 года. Сейчас сроки могут быть сдвинуты. Сами актеры ранее отмечали, что они готовы приступить к работе, как только пандемия отступит. Актеры сейчас находятся в своих квартирах и домах на самоизоляции.