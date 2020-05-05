«Мы нарушили одно из правил соревнований»: Волосожар сделала неожиданное признание

33-летняя фигуристка Татьяна Волосожар когда-то выступала за Украину и четырежды была ее чемпионкой. Спортсменка каталась в паре со Станиславом Морозовым, а когда он завершил свою карьеру, стала выступать за Россию с Максимом Траньковым, за которого позже вышла замуж.

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Впервые пара выступила вместе 10 лет назад и сейчас уже трудно представить Татьяну рядом с кем-то другим. Как оказалось, их карьера не всегда развивалась гладко и могла попасть под угрозу из-за банальной пуговицы. Как это произошло, Татьяна поведала в личном блоге.

«Мы нарушили одно из правил соревнований. Конечно, это было не специально и может произойти с любым фигуристом. С любым, кто выбрал костюм с пуговицами», — сказала олимпийская чемпионка.

Во время выступления с номером «Маскарад» на командных соревнованиях Татьяна и Максим услышали треск и поняли, что от наряда Транькова отлетела пуговица. Фигуристка сразу забыла про этот эпизод, а вот спортсмен весь номер не мог успокоиться и панически следил за судьями – все боялся, что они заметят этот момент и снизят им балл.

«По правилам соревнований детали костюма ни в коем случае не должны покидать фигуриста», — пояснила Волосожар.

Опасность была еще и в том, что спортсмены могли наехать на злополучную пуговицу и не удержаться на ногах. Тем не менее, паре удалось закончить номер и во время поклона даже незаметно отыскать и поднять беглянку со льда.