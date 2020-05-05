«Ограничения уже полегче»: Анна Кошмал рассказала, как пережидает пандемию на Украине

Звезда «Сватов» отметила, что до 22 мая выходить на улицу не рекомендуется.

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в сериале «Сваты», в Instagram рассказала, как Украина пережидает пандемию коронавируса. По ее словам, изначально планировалось, что строгий карантин будет снят 12 мая. Она даже по этому поводу пустилась в пляс. Правда, затем власти заявили, что выходить на улицу не рекомендуется до 22 мая.

«Ограничения уже полегче, и на том спасибо. Все больше и больше хочется взять корзинку с бутербродами, собрать друзей и пойти в ботанический сад, смеяться и обниматься вживую». Анна Кошмал

Отметим, что ранее в Сети появился откровенный снимок Анны Кошмал в черном блейзере без бюстгальтера. Поклонники Жени Ковалевой оценили, что со времен последней части «Сватов» она заметно выросла.

Напомним, что у талантливой украинской актрисы, которой сейчас 25 лет, был в свое время роман с оператором из «Сватов». Правда, до свадьбы дело не дошло. Два года назад актриса стала мамой. Ее супруг никак не связан с актерской профессией.