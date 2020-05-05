Иван Ургант поделился снимком подросшей младшей дочери Валерии

Телеведущий Иван Ургант в Instagram разместил снимок своей младшей дочери Валерии. Ребенку сейчас четыре года. На кадре Лера лежит на диване вместе со своим псом по кличке Груша. Заметно, что девочка за последнее время заметно подросла.

«Мир. Дочь. Май», — кратко подписал снимок популярный телеведущий.

Отметим, что младшую дочь Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе назвали в честь матери телеведущего Валерии Киселевой. Она ушла из жизни за несколько месяцев до того, как у сына родился младший ребенок. Кстати, в комментариях поклонники отметили, что девочка очень похожа на свою бабушку.

Добавим, что у Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе также есть совместная дочь Нина, названная в честь бабушки Ивана Нины Ургант. Совсем скоро, 15 мая, девочке исполнится 12 лет. Также у супруги Урганта есть дети от предыдущих отношений: сын Нико и дочь Эрика. У Ивана с ними прекрасные отношения, он считает их своими детьми. Эрика, к примеру, живет в США, где у нее темнокожий бойфренд. Иван Ургант порой приезжает в гости к приемной дочери.