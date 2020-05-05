Ягудин заступился за сына Плющенко после слухов о его семилетнем сыне

Как отметил олимпийский чемпион, высосанные из пальца новости – это уже за гранью.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Instagram заступился за сына своего давнего соперника, с которым у него крайне напряженные отношения, фигуриста Евгения Плющенко.

Напомним, несколько дней назад СМИ распространили недостоверные сведения о психическом здоровье семилетнего Саши по прозвищу Гном Гномыч. Супруга фигуриста Яна Рудковская заявила, что обратится по этому поводу в суд.

«Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок «психически болен», исходя из «анонимных источников» — это уже за гранью». Алексей Ягудин

Как сказал спортсмен, в период пандемии с новостями у СМИ тяжко. Но это вовсе не повод устраивать травлю детям, которые ни в чем не виноваты.

Также Ягудин вспомнил недавнюю новость о том, что фигуристку Евгению Медведеву якобы хотят депортировать на родину из Японии. По его словам, у японки, которая изначально написала об этом, крайне мало подписчиков в соцсетях. СМИ же уцепились за ее слова и раздули сенсацию на ровном месте. Ягудин отметил, что в Японии о таком даже никто не написал. Российские же журналисты устроили из этого целое событие.