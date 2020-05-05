«Не хочу в Москву»: Яна Поплавская отказалась возвращаться в столицу из своего загородного дома

Как отметила актриса, самоизоляция перевернула все ее представления о жизни.

Актриса Яна Поплавская в Instagram призналась, что никогда раньше не жила вне города. В связи с пандемией она вместе с гражданским супругом радиоведущим Евгением Яковлевым сейчас находится на самоизоляции в их загородном доме, который они ранее начали строить.

«Я не хочу в Москву, хочу простых радостных и спокойных дней. Как все просто. Ты просыпаешься и светит солнце, поют птицы, шумит ветер, и ты счастлив! Просто так счастлив!» Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, она всю жизнь жила в центре столицы и засыпала под грохот машин на Садовом кольце. По ее словам, если бы не самоизоляция, она не узнала, что жизнь бывает другой. В ближайшее время она будет сажать на своем участке деревья, цветы и кустарники. При этом она призналась, что раньше этим никогда не занималась, но сейчас хочет научиться.

Ранее Яна Поплавская говорила, что из-за пандемии сдвинуты сроки ее свадьбы с Яковлевым. Изначально они хотели устроить праздник весной нынешнего года. Когда теперь они официально поженятся — неизвестно.