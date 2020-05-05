«Переведите на карту!»: Муцениеце потребовала от хейтеров деньги за развод

Актриса заявила, что не слышала о миллионах, которые она заработала на расставании с Прилучным.

Агата Муцениеце после расставания с Прилучным полностью сосредоточилась на детях и работе, раскручивая личные блоги и участвуя в телепроектах, и стараясь не думать о бывшем муже.

Правда, у актрисы не всегда это получается, она периодически прорывается в сетях с грустными постами о муже и признаниями в любви. Однако развестись знаменитость намерена серьезно – артистку откровенно смущает поведение супруга, которое она считает слишком агрессивным. Об этом и о многом другом касательно своей личной жизни Агата Муцениеце рассказывала в Сети.

Из-за этой откровенности некоторые пользователи Сети решили, что девушка не зря ведет себя так – дескать, она ловит хайп и старается заработать на шумихе. А кое-кто даже посчитал ее доходы, которые после развода якобы стали равняться миллионам. Актриса не стала молчать и высказалась по этому поводу в личном блоге.

«Пишут, что я зарабатываю миллионы на разводе. Пожалуйста, если вы их нашли, переведите мне их на карту! Потому что сейчас такие времена, пандемия, все дела… Это новости хорошие», — пошутила звезда.

По словам Муцениеце, она не в курсе, куда подевались ее миллионы, которые она получила благодаря публичным ссорам с Прилучным.