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«Красивая пара!»: Наташа Королева и Тарзан отметили День абрикосового варенья

Этот праздник появился в их жизни благодаря первому свиданию.

«Красивая пара!»: Наташа Королева и Тарзан отметили День абрикосового варенья
Наташа Королева. Фото Global look press.

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) официально женаты 16 лет, хотя вместе все 18. Пара решила сыграть свадьбу и расписаться уже после рождения сына Архипа. Однако ежегодно отмечает пара не только день бракосочетания, но и свой личный праздник – День абрикосового варенья.

За этим сладким названием скрывается их незабываемое первое свидание. Супруги познакомились, когда Наташа еще была в браке с Игорем Николаевым. Увидев красивого парня на сцене клуба, Королева пригласила его в свое шоу, но об отношениях даже не думала. А вот когда семейная жизнь с композитором пошла по швам и состоялся официальный развод, Наташа решила приглядеться к танцору.

Она не скрывает, что первой проявила к нему интерес. Сергей, в общем-то, был не против и пригласил певицу к себе домой на свидание – в маленькую съемную «хрущевку». Из угощения у него была только банка абрикосового варенья. Однако влюбленным она показалась слаще всех десертов на свете. С тех пор они и празднуют свой собственный праздник – День абрикосового варенья.

Каким он был в самоизоляции, Королева показала в личном блоге. Супруги заказали домой торт с тем самым легендарным вареньем и с удовольствием разделили его на двоих.

«Красивая пара!», «Приятно смотреть, как вы бережно чтите домашние традиции», «Вы красавчики! Всего вам лучшего! В юности я был влюблен в Вас, Наташа. Но очень рад, что с Вами рядом надежный и любящий Вас мужчина», «Пусть любовь будет вечной, конечно же, под вкуснейшим абрикосовым вареньем!» — откликнулись на пост звезды ее поклонники.

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