«Он далеко в матушке-России»: Плаксина хочет перевезти в Америку забытого в доме матери кота

По словам дочери Любови Успенской, сейчас она молится, чтобы вернуть животное себе.

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сейчас проживает с отцом в Америке, несколько месяцев назад со скандалом покинув Россию, заявила, что оказалась разлучена со своим котом.

По ее словам, в России именно это животное было ее лучшим другом, а не мать. Девушка добавила, что кот жив и здоров, просто находится сейчас далеко, как она выразилась, в матушке-России.

«Мой котик далеко от меня. Я очень скучаю и хочу его вернуть поскорей!» Татьяна Плаксина

Отметим, что Татьяна Плаксина уже несколько месяцев не поддерживает связь со своей мамой. Как известно, девушка ранее пришла на одну из программ на телевидении и заявила, что мать ее постоянно третировала и оскорбляла. Сама Успенская позже отмечала, что теперь дочь для нее не существует. Она отпустила ее с легким сердцем в Америку. При этом Татьяна Плаксина сейчас не получает денег от своей матери. Девушка старается заработать сама на продаже своих картин.