«Мальчик мой, не ревнуй»: Губерниев вспомнил, как Галкин просил его отстать от Пугачевой

Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева хотела вместе с ним несколько лет назад комментировать программу «Звездный лед». При этом эта их идея все же не была воплощена в жизнь.

Зато позже Губерниеву пришлось выслушивать в связи с этим претензии от супруга певицы юмориста Максима Галкина. Того не устраивало, что спортивный комментатор отвлекает Аллу, которая, как сказал Галкин, устала от всех этих съемок.

«А я отвечаю: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься». Дмитрий Губерниев

Также спортивный журналист признался, что во время разговора с другой известной певицей Софией Ротару спросил ее, кто у звезды любимый комментатор. Та не стала скрывать, что обожает именно Дмитрия Губерниева и его стиль, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Губерниева многие по праву считают одним из лучших спортивных комментаторов страны. Его репортажи получаются всегда очень эмоциональными.