«Я подчинился. Не тревожьтесь»: Дмитрий Губерниев рассказал о сокращении зарплат на «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на «Матч ТВ» из-за пандемии коронавируса произошло сокращение зарплат. При этом он отметил, что ему на жизнь все равно хватает. Как он пошутил, до ноябрьских праздников он точно дотянет.

«Все мы испытываем грандиозные трудности. Мне, как и всем на «Матч ТВ» понизили зарплату. Процентов на двадцать. Я надеюсь, когда мы всех победим, а вирус вернется туда, откуда пришел».

Дмитрий Губерниев

Как отметил телеведущий, он верит, что не за горами счастливые времена. Коронавирус отступит и зарплаты у всех вернутся на прежний уровень. Также он вспомнил, что возмущался несколько недель назад, когда стало известно о понижении зарплат в футбольном «Локомотиве». Не все игроки поддержали это решение и Губерниев их осудил. Сейчас же он сам через это прошел. При этом он подчеркнул, что его зарплата все равно больше 65 тысяч рублей в месяц.

«Я подчинился. Не тревожьтесь», — заметил Дмитрий Губерниев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

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Добавим, что Дмитрий Губерниев считается одним из самых ярких спортивных комментаторов в стране. Он специализируется на зимних видах спорта. Ведет трансляции с биатлонных трасс. При этом журналист нередко вступает в трения со звездами спорта. Не так давно, к примеру, у него был серьезный конфликт с неоднократной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой, которая даже хотела обращаться в суд.