Надежда Кадышева заметно постарела на фотографии в соцсетях без фотошопа

Поклонники пришли в ужас и шок, увидев певицу Надежду Кадышеву на снимке без фотошопа в Instagram. Сейчас яркой исполнительнице 60 лет. Свой очередной день рождения она будет отмечать в июне. Звезда всегда следила за своим сценическим имиджем и великолепно выглядела. Однако последний снимок поразил фанатов. Кадышева выглядит на нем очень уставшей и постаревшей.

Поклонники стали делать выводы, что случилось с их любимицей. Не исключено, что звезда болеет, поэтому сейчас не в лучшей форме. Впрочем, возможно, все объясняется просто. Дело в том, что перед пандемией у исполнительницы был насыщенный гастрольный тур по стране. Она каждый день выступала в разных российских городах.

В комментариях раздались призывы обязательно отдохнуть звезде в ближайшее время. Сейчас она находится на самоизоляции, поэтому у нее есть такая возможность.

Кстати, Кадышеву часто привыкли сравнивать с ее коллегой Надеждой Бабкиной, которая на десять лет старше. Как отмечают многие, Бабкина выглядит моложе. Впрочем, дело может быть в пластических операциях, которыми злоупотребляет «казачка Надя», сообщает «Комсомольская правда».