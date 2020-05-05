«Меня никто не заставляет!»: сын Рудковской с обидой обратился к Аршавину

Ранее футболист пожалел мальчика, который участвует в челленджах своих родителей.

Семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко опубликовал в Сети видеообращение к футболисту Андрею Аршавину.

Ранее спортсмен, общаясь в прямом эфире с Александром Кержаковым, пожалел Сашу, который, по его мнению, снимается в многочисленных челленджах своих родителей «из-под палки». Дескать, мальчик выглядит на этих видео в Instagram несчастным.

Саша Плющенко, обращаясь к футболисту, удивился, что тот говорит про него «гадости».

«Меня из-под палки никто не заставляет! Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам дурачок какой-то?» — сказал юный фигурист.

Гном Гномыч (интернет-псевдоним ребенка) заявил, что легко сможет обыграть Аршавина в футбол, потому что тот «слабенький» спортсмен. Отметим, что это видео снимала Яна Рудковская, за кадром периодически слышался ее поддерживающий голос.