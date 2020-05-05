Идеальная самоизоляция: во Флориде мужчина неделю жил на заброшенном острове компании Disney

Самоизоляция — дело тонкое, стоит провести ее в неположенном месте, как за вами тут же отправится отряд полиции. Примерно это и произошло с 42-летним жителем Флориды по имени Ричард МакГвайер.

Мужчина по непонятным пока причинам, видимо, устав от суеты современного мира, отправился на остров под названием Discovery, который относится к местному Диснейленду, сообщает издание The Hollywood Reporter.

В 1999 году остров был закрыт из-за недостаточной популярности у посетителей парка и по сути был заброшен. Неясно, чем он так приглянулся МакГвайеру, но сотрудники полиции нашли мужчину именно там.

Островитянин добрался до своего нового дома на лодке, причем сделал это еще в конце апреля. Он признается, что не знал о проникновении на закрытую территорию, но в это верится с трудом. По словам путешественника, его новое место обитания было настоящим тропическим раем.

Пока неясно, что грозит мужчине, возможно, что ему даже не выпишут штраф.