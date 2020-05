Эпидемия не окончена: американец в костюме Смерти призывает людей не ходить на пляж

Необычный способ борьбы с коронавирусом выбрал Даниэль Ульфельдер, юрист из штата Флорида. Он нарядился в костюм Смерти и отправился на один из пляжей в этом мрачном виде, чтобы показать людям, к чему может привести легкомысленное отношение к пандемиии.

Напомним, во Флориде многие пляжи открыли для отдыхающих и теперь там буквально не протолкнуться от желающих искупаться и позагорать. Что не назовешь самым ответственным решением в условиях эпидемии.

Как объяснил свой поступок сам Ульфельдер, своим костюмом он показывает, что открывать пляжи еще рано и подобные действия могут привести к распространению вируса. По словам активиста, если люди, увидев его в костюме мрачного жнеца, задумаются и останутся дома, то все было не зря.

Мужчина собирается пройтись по всем открытым пляжам Флориды, хотя пока что его действия не дают никаких результатов.

I am live on the beaches today in Florida urging Floridians to stay home and save lives. More to come. pic.twitter.com/cvehCK5Wgs

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020