«Мне не нравится погода»: Соловьев объяснил, почему купил дом в Италии, а не в Крыму

Как отметил телеведущий, он не собирается играть в человека, у которого ничего нет.

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямого эфира в Instagram с коллегой Тиной Канделаки объяснил, почему он купил дом в Италии, а не, к примеру, в Крыму.

«Мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. Я был последний раз в Крыму в 82 году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был. Мне и там не понравилось».

Владимир Соловьев

Как сказал Соловьев, у него есть гигантский дом в Подмосковье, который стоит на порядок больше, чем жилье в Италии. При этом все почему-то говорят именно о его итальянской недвижимости.

Как сказал Соловьев, свою недвижимость он скрывать от посторонних глаз не намерен. По его словам, он честно пашет всю жизнь, платит огромные налоги и на дом в Италии заработал. Как сказал телеведущий, в свое время он посчитал, что дешевле купить дом в Италии, чем каждый раз со своей семьей останавливаться в этой европейской стране в гостиницах. Он уже давно отбил свое итальянское жилье.

Отметим, что Владимир Соловьев считается одним из самых известных телеведущих в стране. У программ с его участием очень хорошие рейтинги на телевидении. При этом во время своих эфиров Соловьев нередко вступает в полемику на грани фола с гостями своей студии. Порой это все превращается в скандалы. Впрочем, зрители к такому стилю телезвезды уже привыкли и всячески его поддерживают.