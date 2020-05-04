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Звездный гость

Звезда «Большой перемены» Валентина Титова выживает на десять тысяч рублей в месяц

По словам актрисы, она давно научилась экономить.

Звезда «Большой перемены» Валентина Титова выживает на десять тысяч рублей в месяц
Титова живет на крохотные деньги/http://globallookpress.com/

Звезда картин «Большая перемена» и «Щит и меч» Валентина Титова призналась, что сегодня вынуждена выживать на десять тысяч рублей в месяц. Отметим, что известной советской актрисе сейчас уже 78 лет.

Валентина Титова. Фото
Титова влачит жалкое существование/http://globallookpress.com/

«Моя пенсия 16 тысяч рублей в месяц из-за отсутствия званий. Спасибо товарищам по труду. Сочли, что Титова богатая, и ничего не надо».

Валентина Титова

Также актриса отметила, что она получает небольшую добавку к этим деньгам в четыре тысячи рублей. В итоге получается 20 тысяч. Правда, половину этих денег она отдает за квартплату. Таким образом жить ей приходится всего на десять тысяч рублей.

При этом Титова не собирается жаловаться. Она отметила, что уже научилась на эти деньги выживать. Еду она для себя не заказывает. Старается все делать сама из того, что приобретает в магазине. Звезда сказала, что тяжелые времена далеко не первый раз в ее жизни. Жаловаться на свою судьбу она считает глупым занятием. По ее словам, жизнь – большое испытание. При этом всегда нужно оставаться человеком, сообщает «СтарХит».

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