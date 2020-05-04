Звезда «Большой перемены» Валентина Титова выживает на десять тысяч рублей в месяц

Звезда картин «Большая перемена» и «Щит и меч» Валентина Титова призналась, что сегодня вынуждена выживать на десять тысяч рублей в месяц. Отметим, что известной советской актрисе сейчас уже 78 лет.

«Моя пенсия 16 тысяч рублей в месяц из-за отсутствия званий. Спасибо товарищам по труду. Сочли, что Титова богатая, и ничего не надо». Валентина Титова

Также актриса отметила, что она получает небольшую добавку к этим деньгам в четыре тысячи рублей. В итоге получается 20 тысяч. Правда, половину этих денег она отдает за квартплату. Таким образом жить ей приходится всего на десять тысяч рублей.

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При этом Титова не собирается жаловаться. Она отметила, что уже научилась на эти деньги выживать. Еду она для себя не заказывает. Старается все делать сама из того, что приобретает в магазине. Звезда сказала, что тяжелые времена далеко не первый раз в ее жизни. Жаловаться на свою судьбу она считает глупым занятием. По ее словам, жизнь – большое испытание. При этом всегда нужно оставаться человеком, сообщает «СтарХит».