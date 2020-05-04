Принц Гарри и Меган Маркл пообещали раскрыть тайны королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл обещают раскрыть неизвестные тайны королевской семьи. После переезда из Великобритании в Лос-Анджелес супруги планируют написать биографическую книгу.

Масштабная работа уже ведется, планируется, что в книге будет 320 страниц, где пара изложит ряд неизвестных фактов. Например, они поведают о жизни во дворце, трудностях, с которыми пришлось столкнуться после принятия решения о переезде.

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А еще поделятся трогательными моментами из жизни Арчи и опровергнут самые нелепые слухи, которые появляются о паре в СМИ.

Книга была анонсирована издательством Dey Street Books. Пока основные подробности содержания держатся в секрете. В аннотации указано, что это будет «честный, близкий и обезоруживающий портрет».

Поклонники пары с нетерпением ждут выхода в свет книги, ведь там можно будет найти историю знакомства знаменитой пары и подробности между британским принцем и американской актрисой.

В качестве обложки биографии выбрана фотография Гарри и Меган, сделанная в октябре 2018 года.

Ранее в суде обнародовали личную переписку британского принца Гарри и отца Меган Маркл, пишет сайт argumenti.ru.