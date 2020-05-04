Андрей Разин сообщил о смерти музыканта «Ласкового мая» Владимира Бойко

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что в результате инсульта из жизни ушел музыкант группы «Ласковый май», а с 1989 года ее музыкальный руководитель композитор Владимир Бойко. Этот человек написал около 25 песен для группы, многие из которых стали хитами. Композиции пел не только Разин, но и другие солисты коллектива.

Как отметил Андрей Разин, он и его команда выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким композитора. Он также опубликовал совместный снимок с Бойко.

Отметим, что Андрей Разин понес уже вторую потерю за последние дни. Не так давно из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Разин был с ней близок. На протяжении двух лет она была в коме. Скончалась яркая исполнительница в Полтаве. Ей было 56 лет.

Как отмечал Андрей Разин, президент Украины Владимир Зеленский лишил его возможности помогать Кирсо. Продюсер не раз хотел перевести деньги на лечение яркой исполнительницы и своей давней подруги. По его словам, он хотел приехать в Полтаву и на месте понять, чем можно помочь певице. Продюсеру «Ласкового мая», как известно, закрыт въезд в соседнюю страну.