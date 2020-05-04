«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Начинаем жить!»: Козловский в день своего 35-летия поделился трогательным кадром с дочкой

Ода-Валентина появилась на свет в Америке.

«Начинаем жить!»: Козловский в день своего 35-летия поделился трогательным кадром с дочкой
Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото Global look press.

Даниле Козловскому исполнилось 35 лет, круглую дату звезде вместе с гражданской женой Ольгой Зуевой и маленькой дочкой Одой-Валентиной пришлось встретить вдали от дома и друзей. Пара уехала в Америку специально для родов, однако им пришлось здесь задержаться. Причина известна всем – пандемия и закрытие границ.

Впрочем, судя по кадрам (пусть и редким), молодым родителям и их малышке здесь совсем неплохо. Влюбленные обосновались в маленьком городке Монток, арендовав симпатичный домик вдали от людей и шума.

На свой юбилей Данила выбрался к морю, где прогулялся с обожаемой дочуркой и подышал целительным соленым воздухом. Судя по фото, которое актер опубликовал в Сети, он не может налюбоваться на свою наследницу.

«35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» — подписал он кадр.

Тэги

Данила Козловскийдети звездКозловский новостиКозловский последние новостиНовости googleновости звёздОльга Зуева
Loading...