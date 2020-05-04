«Начинаем жить!»: Козловский в день своего 35-летия поделился трогательным кадром с дочкой

Даниле Козловскому исполнилось 35 лет, круглую дату звезде вместе с гражданской женой Ольгой Зуевой и маленькой дочкой Одой-Валентиной пришлось встретить вдали от дома и друзей. Пара уехала в Америку специально для родов, однако им пришлось здесь задержаться. Причина известна всем – пандемия и закрытие границ.

Впрочем, судя по кадрам (пусть и редким), молодым родителям и их малышке здесь совсем неплохо. Влюбленные обосновались в маленьком городке Монток, арендовав симпатичный домик вдали от людей и шума.

На свой юбилей Данила выбрался к морю, где прогулялся с обожаемой дочуркой и подышал целительным соленым воздухом. Судя по фото, которое актер опубликовал в Сети, он не может налюбоваться на свою наследницу.