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Злодей из «Игры Престолов» установил новый мировой рекорд

Актер Хафтор Бьёрнсон сумел поднять и удержать невероятный вес.

Злодей из «Игры Престолов» установил новый мировой рекорд
Хафтор Бьёрнссон. Фото: globallookpress

Актер Хафтор Бьёрнсон поставил новый мировой рекорд в становой тяге. Одному из главных злодеев сериала «Игра Престолов», сумевшему дожить аж до последнего сезона, удалось поднять и удержать штангу весом в 501 килограмм. Видеоролик с подробной подготовкой Бьёрнсона к рекорду уже выложен на его официальном канале в Youtube.

Стоит отметить, что несмотря на поздравления и явную победу Хафтора, совсем не факт, что рекорд будет официально засчитан. Правила гласят, что подобные достижения можно зафиксировать лишь во время проведения специальных соревнований, в то время как «Гора» сумел поднять рекордный вес в своем спортзале без представителей экспертной комиссии.

Напомним, Бьёрнсон уже несколько раз получал титул «Самый сильный человек планеты».

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