Победительница «Последнего героя» Ангарская готовит совместный проект с рэпером Птахой

Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская, которая стала победительницей проекта «Последний герой. Зрители против звезд», заявила, что за время пребывания на острове она особенно сдружилась с рэпером Птахой. При этом она опровергла определенные слухи, которые в последнее время распространялись, что у них роман. Как известно, сейчас сердце Ангарской свободно.

«У нас приятельские отношения, мы даже в Москве живем неподалеку друг от друга. Но пока в гости нельзя ходить. На острове мы обсуждали запись трека, так что уверена после карантина у нас с Птахой будет какой-то совместный проект». Надежда Ангарская

Как отметила звезда, она уже записала песню по мотивам «Последнего героя». Сейчас она работает над клипом, так что ей чем заняться во время самоизоляции и карантина, вызванного коронавирусом.

По словам Надежды Ангарской, шоу «Последний герой» многое изменило в ее жизни. К примеру, она поняла, что возможности любого человека намного больше, чем он сам о них думает. Многие люди сильнее, чем кажутся на первый взгляд. Также она сказала, что решения никогда не стоит принимать на эмоциях. Все необходимо тщательно взвешивать, а только после этого делать правильные выводы, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что победа Надежды Ангарской стала для многих телезрителей неожиданной. Фаворитами считались другие участники. Как ранее говорила звезда, за время шоу она похудела на десять килограммов. Также она опровергла появившиеся слухи, что участников шоу подкармливали на острове. Якобы из-за этого некоторые из них практически не потеряли за время популярного проекта в весе.