«До сих пор, как во сне!»: жена Виторгана поделилась семейными кадрами с подросшими дочками

И рассказала о своей главной мечте в этой жизни.

Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актера Эммануила Виторгана, призналась, что ее маленькие дочки – мечта всей ее жизни. Напомним, пара воспитывает двух дочерей. Старшей Этель сейчас 2,5 года, Кларе – 8 месяцев. Чета не скрывает, что ради появления их на свет, они обращались за помощью к суррогатной маме.

Супруга народного артиста опубликовала в Instagram трогательный пост, в котором рассказала, насколько дороги ей девочки.

«Никогда ни о чем в жизни не мечтала, только об одном – иметь детей… Причем девочку, а тут две… До сих пор, как во сне! А сбылась ли ваша мечта? Если нет, не отчаивайтесь! Все получится! Главное – захотеть. Я вдохновляю ВАС, а вы загадайте сейчас и пусть исполнится!» — обратилась она к фолловерам.

На опубликованных кадрах малышки запечатлены вместе, обе дочки необычайно хорошенькие и похожи на мать.