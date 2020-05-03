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Звездный гость

«Раньше сентября мы вряд ли встретимся»: Алена Апина рассказала, когда возобновятся концерты

Как отметила исполнительница, сейчас для всех звезд наступили непростые времена.

«Раньше сентября мы вряд ли встретимся»: Алена Апина рассказала, когда возобновятся концерты
Апина продолжит публиковать откровенные снимки/http://globallookpress.com/

Певица Алена Апина в Instagram заявила, что в ближайшие месяцы у артистов вряд ли будет работа. Она считает, что даже если коронавирус отступит, люди все равно не перестанут бояться и не пойдут на концерты за, как она выразилась, коллективной радостью.

Как отметила певица, непростые времена сейчас у всех музыкантов, звукорежиссеров, световиков, танцоров и еще у кучи народа, которые всегда делали жизнь людей ярче.

«Раньше сентября в нормальных условиях мы вряд ли встретимся».

Алена Апина

Также звезда объяснила, почему не перестанет публиковать в соцсетях свои откровенные снимки. Как известно, певица этим грешит. По ее словам, она радуется комментариям хейтеров из серии, что у нее на страничке «рулит фотошоп». В ближайшее время, как сказала популярная в прошлом веке исполнительница, она продолжит выставлять откровенные снимки. Как считает Алена Апина, ей есть, что показать публике, а значит стесняться ей совершенно нечего. В том, что артист держит себя в форме она не видит ничего плохого.

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