«Раньше сентября мы вряд ли встретимся»: Алена Апина рассказала, когда возобновятся концерты

Певица Алена Апина в Instagram заявила, что в ближайшие месяцы у артистов вряд ли будет работа. Она считает, что даже если коронавирус отступит, люди все равно не перестанут бояться и не пойдут на концерты за, как она выразилась, коллективной радостью.

Как отметила певица, непростые времена сейчас у всех музыкантов, звукорежиссеров, световиков, танцоров и еще у кучи народа, которые всегда делали жизнь людей ярче.

«Раньше сентября в нормальных условиях мы вряд ли встретимся». Алена Апина

Также звезда объяснила, почему не перестанет публиковать в соцсетях свои откровенные снимки. Как известно, певица этим грешит. По ее словам, она радуется комментариям хейтеров из серии, что у нее на страничке «рулит фотошоп». В ближайшее время, как сказала популярная в прошлом веке исполнительница, она продолжит выставлять откровенные снимки. Как считает Алена Апина, ей есть, что показать публике, а значит стесняться ей совершенно нечего. В том, что артист держит себя в форме она не видит ничего плохого.