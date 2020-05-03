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Сценарист фильма ужасов про куклу Чаки покончил собой

Джону Лафия было 63 года.

Сценарист фильма ужасов про куклу Чаки покончил собой
Стоп-кадр из фильма "Проклятие Чаки"

Известный американский сценарист, режиссер и актер Джон Лафия покончил собой. По данным Variety, американской звезде было 63 года.

Лафия известен своей работой над сценарием знаменитой киноленты про куклу Чаки. И именно он вложил в уста главного героя устрашающую фразу: «Привет, я Чаки! Поиграем»?

Его первым звездным фильмом стала картина «Голубая игуана» 1988 года с Диланом МакДермоттом в главной роли. Лафия выступил в ней в качестве сценариста и режиссера.  В 1993 году он прогремел уже с научно-фантастическим фильмом «Лучший друг человека». Также Лафия написал, режиссировал и выпустил теленовеллу «10,5» в 2004 году и ее продолжение «10,5: Апокалипсис» в 2006 году.

В числе его режиссерских работ – телесериал «Кошмары Фредди», телевизионный фильм «Крысы» и видеоигра «Трупный убийца». Последним проектом Лафии был телевизионный фильм «Огненный шторм: последний бой в Йеллоустоне» в 2006 году с участием Скотта Фоули и Ричарда Бурги.

В 2012 году Лафия выпустил свой авторский проект – музыкальную драму «Баллада Фрэнка и Коры».  В последние годы жизни активно занимался благотворительностью, помогая малообеспеченным детям.

Свой последний пост в Instagram он опубликовал два месяца назад. На фото знаменитость сидит рядом со своим другом на улице и мирно пьет кофе. Лица своего приятеля мужчина решил не раскрывать.

Известно, что Лафия был разведен, у него остались дети Тесс и Кейн.

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