Дарья Повереннова поделилась своим фото пятнадцатилетней давности в бикини

Актриса Дарья Повереннова, которая, как и все звезды находится на самоизоляции, в Instagram поделилась снимком пятнадцатилетней давности. На фотографии звезда в бикини. Этот снимок, как она отметила, был сделан для одного модного журнала.

По словам Дарьи Поверенновой, ей нравится натыкаться на свои старые фотографии и в очередной раз доказывать себе, что все в наших руках.

«Не надо «принимать себя такой», если вы хотите в себе что-то изменить. Поднимите пятую точку (даже в условиях карантина) и меняйте! Пока отражение в зеркале не скажет вам: «Ты молодец! Вот такая ты мне нравишься!» Дарья Повереннова

Между тем одна из поклонниц Поверенной заявила, как бы человек себя не создавал, но 15 лет назад он выглядел в любом случае лучше во много раз. «Эти глаза, взгляд. Это молодость и ее уже не вернуть». Актриса вступила в полемику с пользовательницей и ответила: «Надо быть полным идиотом, чтобы возвращать молодость», — сказала она.