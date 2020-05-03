«Решил, что меня надо убрать в самом начале»: Ангарская высказалась о конкуренте Папунаишвили

Победительница проекта «Последний герой. Зрители против звезд» Надежда Ангарская высказалась о своих непростых отношениях с главным конкурентом по шоу Евгением Папунаишвили. Хореограф быстро понял, что именно Ангарская может победить, что в итоге и случилось, и стал ее откровенно выживать. Впрочем, в итоге он вылетел сам.

Как отметила звезда «Comedy Woman», конфликт с хореографом стал для нее стимулом бороться за победу. Именно это в итоге и помогло ей выиграть на популярном шоу.

«Он почему-то решил, что меня надо убрать в самом начале. А я об этом не знала, точнее узнала гораздо позже. Решила не обращать внимания, но постоянно говорила ребятам: уйду, если решите, что я команде не нужна». Надежда Ангарская

Как отметила Ангарская, к проекту она начала готовиться еще два года назад. Усиленно тренировалась с инструктором. За месяц до начала шоу увеличила силовые и кардионагрузки. Кстати, победительница за время шоу похудела на десять килограммов. Она считает, что это не так много для нее. Фанаты обвиняли ее в том, что якобы ее тайно подкармливали организаторы. Ангарская сказала, что это не так. Просто у нее такие индивидуальные особенности организма, сообщает «Комсомольская правда».