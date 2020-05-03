Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном известного российского бизнесмена

Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова Алеся стала встречаться с Владимиром Новицким. Он сын известного бизнесмена, руководителя оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого. Мать у молодого человека также достаточно известная личность. Ирина Новицкая — светская дама и основательница проекта «Пространство личного роста Villa Torre Paola».

Отметим, что майские праздники Алеся Кафельникова проводит со своим любимым человеком. Он, кстати, настоящий романтик. Заказал своей девушке на дом живых лам. Модель отправилась с ними на прогулку по городу. Кстати, эти чудесные животные появились и в Instagram матери Новицкого. Это лишнее подтверждение, что у молодых людей роман.

Напомним, что ранее Алеся Кафельникова встречалась с сыном ресторатора Аркадия Новикова Никитой. Затем у нее была любовь с рэпером Фараоном. Именно в этот период времени девушка начала активно употреблять запрещенные препараты. С музыкантом она то сходилась, то расходилась.

Добавим, что у Алеси Кафельниковой очень напряженные отношения с отцом. Не так давно он говорил, что не общается с дочкой и не хочет ничего о ней знать, сообщает «Комсомольская правда».

Кстати, сама Алеся Кафельникова была в шоке от того, что отец не хочет с ней разговаривать и ее признавать. Она отмечала, что у них в жизни с родителем были непростые времена в общении, но это вовсе не повод ставить на ней крест. Не исключено, что сердце Евгения Кафельникова растает. Все-таки теперь Алеся встречается с молодым человеком из очень порядочной семьи.