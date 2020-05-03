«Ему только 46, а как он выглядит»: поклонники пришли в шок от новых снимков Андрея Губина

В фан-клубе музыканта Андрея Губина в Instagram появились свежие снимки певца. Несколько дней назад исполнителю хитов «Лиза» и «Мальчик-бродяга» исполнилось 46 лет. По этому поводу он приехал в Подмосковье к своим близким друзьям.

Он побывал у своей давней подруги певицы и композитора Ульяны Каракоз. Туда он отправился со своим близким другом продюсером Тарасом Ващищыным, который в последнее время рассказывал новости о музыканте. В частности, Ващищын говорил о том, что Губин в скором времени вернется на сцену. Сейчас музыкант готовит новые песни и работает над новым альбомом.

Между тем вид Андрея Губина привел в шок некоторых его фанатов. «Ему только 46, а как он выглядит…. Печально, конечно», «Что же с ним стало», «Время беспощадно», «Андрюша, бедный ты наш».

Отметим, что Андрей Губин больше десяти лет назад покинул сцену. У яркого исполнителя, у которого в свое время была огромная армия фанатов, начались проблемы со здоровьем. Он испытывал сильные боли в левой стороне лица.