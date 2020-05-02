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Меган Маркл отказали в Лондонском суде

Герцогиня Сассекская обвинила ряд британских изданий в клевете.

Меган Маркл отказали в Лондонском суде
Меган Маркл. Фото: GlobalLookPress

Суд Великобритании отказал Меган Марк в иске, который она выдвинула против ряда английских СМИ. Герцогиня Сассекская обвинила несколько британских изданий в клевете и отказалась давать им интервью.

Меган считает, что они опорочили ее имя, исказив информацию о ней и ее семье. Так, издания Mail on Sunday и MailOnline опубликовали отрывки писем, отправленые Меган своему отцу Томасу Марклу, в которых якобы герцогиня не достаточно интересуется состоянием родителя.

Меган выдвинула иск, в котором говорится, что упомянутые СМИ нарушают ее авторские права. Более того Меган убеждена, что Daily Mail развернули против нее кампанию порочащую ее имя и выставляющую жену принца в неприглядном свете.

Герцог и герцогиня Сассекские.
Герцог и герцогиня Сассекские. Фото: GlobalLookPress

Но по данным Газета.ru, лондонский суд исключил из иска герцогини в адрес британских изданий три пункта, в которых говорится, что СМИ намеренно хотели оклеветать Меган. Судьи сочли, что эти элементы искового заявления к делу о нарушении права на частную жизнь не относятся, но адвокаты Меган не намерены сдаваться и готовят новые документы.

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ВеликобританияГерцог и герцогиня Сассекскиезвездные новостиМеган Маркл
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