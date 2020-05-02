«Нет у вас ощущения, что вы привыкли?»: Жасмин забыла, как жить без самоизоляции

Певица Жасмин поделилась в своем Instagram предположением, что когда самоизоляция закончится, людям будет сложно вернуться к привычному ритму жизни. Звезда описала чем она занимается на карантине с детьми и отметила, что испытывает чувство будто так было всегда.

«Второй месяц в самоизоляции, начинаю уже забывать, что когда-то было по-другому. В глубине души я человек довольно домашний и меня даже радует, что в любое время дня можно то побегать за Мироном, поймать и нацеловать ему ушки и щечки, то попеть с Маргошей, то поиграть в карты или нарды с Мишкой. Нет у вас ощущения, что вы привыкли, и из этого состояния будет даже немножко сложно вернуться к нормальному ритму жизни?» — написала Жасмин.

Певица предложила высказаться своим подписчикам, которые с радостью поделились своим мнением на этот счет.