Киностудия имени Горького запустила канал на YouTube

Киностудия им. Горького запустила собственный канал на YouTube. На платформе появятся шедевры отечественного кино. Первыми фильмами, которые загрузила киностудия, стали картины о Великой Отечественной войне: «Семнадцать мгновений весны», «А зори здесь тихие…», «Майские звезды», «Приказ: Перейти границу», «Приказ: Огонь не открывать», «Постарайся остаться живым», «В трудный час», «День командира дивизии» и другие.

По сообщению генерального директора киностудии Юлианы Слащевой, в ближайшее время на канале планируется разместить 500 фильмов разных лет.

«Это будут шедевры «золотой коллекции»: «Три тополя на Плющихе», «Тихий дон», «Гостья из будущего», и многие другие картины, которые были сняты, начиная с 50-х годов XX века. А также — ленты последних лет: «Подкидыш», «Детки напрокат», «Варенье из сакуры» и другие», — сказала Слащева.

Так же она подчеркнула, что для киностудии это большой шаг и важная миссия по сохранению наследия мирового кинематографа, сообщает RG.RU.

Напомним, что «Мосфильм» был первой киностудией, запустившей канал на YouTube. Теперь его примеру последовала и киностудия имени Горького. Пользователи социальных сетей смогут бесплатно и в хорошем качестве смотреть любимые фильмы.