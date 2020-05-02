Медики подтвердили заражение актрисы «Сватов» Васильевой коронавирусом

У актрисы сериала «Сваты» Татьяны Васильевой подтвердился коронавирус. Напомним, накануне, 1 мая, 73-летняя артистка связалась с близкой подругой Даной Борисовой и рассказала ей, что находится в панике, поскольку плохо себя чувствует, а все ее симптомы совпадают с описанными медиками. Телеведущая помогла Васильевой дозвониться до больницы, после чего Татьяну спешно доставили в медицинское учреждение.

Позже Васильева покинула стены госпиталя. Журналистам она рассказала, что не захотела находиться в опасном месте на случай, если анализ заражение не подтвердит. Результата Татьяна дожидалась в стенах собственного дома. В субботу, 2 мая, также стало известно, что медики подтвердили коронавирус у артистки. Об этом сообщает петербургский портал 78.ru.