Мария Шукшина через своего адвоката потребовала заключить Бари Алибасова под арест

Актриса Мария Шукшина через своего адвоката Юлиана Соболева потребовала взять под арест продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Она считает, что супруг ее матери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной провернул аферу с квартирой родительницы.

Не так давно Лидия Федосеева-Шукшина узнала, что ей больше не принадлежит квартира в Новой Москве. Ее стоимость сегодня оценивается в десять миллионов рублей. Квартира оказалась записана даже не на Алибасова, а на его помощника Сергея Моцаря.

Как сам заверил Алибасов, он передал в дар квартиру Моцарю, потому что у него самого возникли некие проблемы с налогами. Причем он заверил, что лишь временно оформил жилье на помощника.

Между тем Федосеева-Шукшина ранее говорила, что она не знала, какой документ подписывала. Алибасов возил ее к адвокату под предлогом консультации. Он, возможно, подсунул документ о передаче квартиры и супруга, не думая, что ее обманут поставила подпись, лишившись своего жилья, сообщает телеграм-канал Mash.