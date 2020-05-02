Сыновья Сергея Исаева из «Уральских пельменей» оседлали отца и устроили заезд по особняку

Елисей и Савелий весело проводят время на самоизоляции.

Шоумен Сергей Исаев в сторис Instagram разместил снимок, на котором можно увидеть, как его дети Елисей и Савелий оседлали отца и ездят на любимом папе по особняку. Судя по всему, отцу этот процесс игры с детьми доставляет сущее удовольствие. Он с радостью покатал их на себе.

Также юморист сообщил, что он поздравляет всех своих поклонников с праздниками. Ему жаль, что все концерты перенесены или отменены до лучших времен. Как отметил шоумен, сейчас важно соблюдать самоизоляцию, чтобы остановить распространение коронавируса.

Сергей Исаев посоветовал всем своим поклонникам зайти на канал коллектива в Сети. Там уже появился второй выпуск программы «Дома с пельменями».

Как известно, шоумены дают своим поклонникам советы, чем заняться на самоизоляции. Они при этом не скрывают своего жилья, которое у них есть. Многие члены команды проживают в шикарных коттеджах за городом.