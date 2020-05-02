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Звездный гость

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отметили жемчужную свадьбу

Звездная пара уже тридцать лет вместе.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отметили жемчужную свадьбу
Сенчукова и Рыбин отметили жемчужную свадьбу/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Сенчукова в Instagram разместила снимок со своим супругом Виктором Рыбиным, лидером группы «Дюна». Исполнительница отметила, что они вместе с мужем уже тридцать лет. Пара отмечает жемчужную свадьбу.

«Сегодня 30 лет как мы с Виктором вместе! Спасибо Всевышнему за все эти годы счастья! Очень хотелось собраться с друзьями в этот день, но к сожалению праздник придется перенести. Всем здоровья и счастья».

Наталья Сенчукова

Отметим, что в далеком 1990 году Рыбин и Сенчукова познакомились на концерте «Звуковой дорожки». В те годы будущая певица была обычной танцовщицей. Именно супруг убедил ее начать петь и гастролировать с группой «Дюна». Наталья его послушалась и не прогадала.

Добавим, что в 1999 году Сенчукова и Рыбин стали родителями. На свет появился их сын Василий. Сейчас он активно занимается единоборствами, учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. Кстати, Наталья Сенчукова — крестная мама дочери Оксаны Федоровой Елизаветы.

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Виктор РыбинГруппа "Дюна"Жемчужная свадьбаНаталья СенчуковаНовости google
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