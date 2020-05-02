Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отметили жемчужную свадьбу

Певица Наталья Сенчукова в Instagram разместила снимок со своим супругом Виктором Рыбиным, лидером группы «Дюна». Исполнительница отметила, что они вместе с мужем уже тридцать лет. Пара отмечает жемчужную свадьбу.

«Сегодня 30 лет как мы с Виктором вместе! Спасибо Всевышнему за все эти годы счастья! Очень хотелось собраться с друзьями в этот день, но к сожалению праздник придется перенести. Всем здоровья и счастья». Наталья Сенчукова

Отметим, что в далеком 1990 году Рыбин и Сенчукова познакомились на концерте «Звуковой дорожки». В те годы будущая певица была обычной танцовщицей. Именно супруг убедил ее начать петь и гастролировать с группой «Дюна». Наталья его послушалась и не прогадала.

больше по теме За неделю Рыбин и Сенчукова потратили 30 тысяч и оказались за чертой бедности Поклонники музыкантов предложили собрать для них деньги.

Добавим, что в 1999 году Сенчукова и Рыбин стали родителями. На свет появился их сын Василий. Сейчас он активно занимается единоборствами, учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. Кстати, Наталья Сенчукова — крестная мама дочери Оксаны Федоровой Елизаветы.