«Там — кайф»: Юрий Дудь поддержал ежегодную акцию

Известный тележурналист выступил за ежегодную монстрацию. Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram фото участников акции. На фото запечатлены люди и животные, которые выступают против общественных правил и норм. Первомайское шествие стритарта, каламбура и юмористических слоганов, которое из-за короновируса переехало в онлайн, привлекло внимание Юрия.

«Отдельное удовольствие – наблюдать за тем, как художественная акция, затеянная вдали от Москвы, в Новосибирске, стала очень популярна и расползлась по всей стране. Листайте фотки, там — кайф», — написал Дудь.

Подписчикам Юрия так же приглянулось народное творчество, о чем они и написали в комментариях на странице Дудя.

«Годный контент», «На такой парад я бы сходил», «Шикарная подборка», — написали поклонники.

Напомним, что акция «Монстрация» впервые была организована в 2004 году в Новосибирске и собрала около 80 человек. Каждый год к шествию присоединяется все больше городов страны. Традиционно мероприятие проходит в первые дни мая. Участником акции может стать любой житель России, который придумает интересный текст и картинку к нему. В этом году из-за короновируса мероприятие прошло онлайн.