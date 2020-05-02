«Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: фанаты перепели Агутина

Поклонники Леонида Агутина исполнили кавер на его песню «Ты вернешься когда-нибудь снова». Об этом в своем Instagram написал сам певец. Группа единомышленников и творческих людей записала дистанционно песню и опубликовала на своей странице в социальной сети. Леонид отметил творчество группы Supermotiv и поблагодарил музыкантов.

«Какой славный кавер на мою песню! Спасибо вам, прекрасные незнакомцы. Очень актуально», — написал музыкант.