«Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: фанаты перепели Агутина

Поклонники Леонида Агутина исполнили кавер на его песню «Ты вернешься когда-нибудь снова». Об этом в своем Instagram написал сам певец. Группа единомышленников и творческих людей записала дистанционно песню и опубликовала на своей странице в социальной сети. Леонид отметил творчество группы Supermotiv и поблагодарил музыкантов.
«Какой славный кавер на мою песню! Спасибо вам, прекрасные незнакомцы. Очень актуально», — написал музыкант.
Группа из восьми человек в режиме изоляции смогла записать практически а капелла песню Агутина. Творчество исполнителей отметили и другие российские звезды. Так, Лолита и Елена Подкаминская выразили свое восхищение знаками эмоджи инициативе Supermotiv под постом певца. Новый вариант песни понравился и поклонникам Леонида.
«Очень со вкусом и позитивно сделано и исполнено! Кто эти прекрасные талантливые люди», «Восторг! Браво, ребятам», «Без работы точно не останутся! Отличный кавер», — написали пользователи сети.