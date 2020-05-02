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«Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: фанаты перепели Агутина

Поклонники исполнили кавер-версию известной песни исполнителя

«Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: фанаты перепели Агутина
Леонид Агутин. Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid/

Поклонники Леонида Агутина исполнили кавер на его песню «Ты вернешься когда-нибудь снова». Об этом в своем Instagram написал сам певец. Группа единомышленников и творческих людей записала дистанционно песню и опубликовала на своей странице в социальной сети. Леонид отметил творчество группы Supermotiv и поблагодарил музыкантов.

«Какой славный кавер на мою песню! Спасибо вам, прекрасные незнакомцы. Очень актуально», — написал музыкант. 

Группа из восьми человек в режиме изоляции смогла записать практически а капелла песню Агутина. Творчество исполнителей отметили и другие российские звезды. Так, Лолита и Елена Подкаминская выразили свое восхищение знаками эмоджи инициативе Supermotiv под постом певца. Новый вариант песни понравился и поклонникам Леонида.
«Очень со вкусом и позитивно сделано и исполнено! Кто эти прекрасные талантливые люди», «Восторг! Браво, ребятам», «Без работы точно не останутся! Отличный кавер», — написали пользователи сети.

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