Андрей Григорьев-Апполонов отыскал в архивах ролик, записанный к Первомаю с Софией Ротару

На кадрах можно увидеть Игоря Сорина, который ушел из жизни в конце девяностых годов.

Музыкант и лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram опубликовал ролик, который он вместе со своими коллегами по группе Игорем Сориным и Кириллом Андреевым записывали много лет назад к Первомаю. Причем вместе с ними тогда в записи принимала участие певица София Ротару. Она при их помощи спела композицию «Москва майская».

«Мир! Муз! Май» — заявил Андрей Григорьев-Апполонов, отыскавший самый настоящий раритет.

Отметим, что в те годы группа «Иванушки» была необычайно популярна. После ухода из жизни Игоря Сорина ему на смену пришел Олег Яковлев. Ему удалось за короткий промежуток времени завоевать доверие и любовь фанатов.

Добавим, что Олег Яковлев также ушел из жизни несколько лет назад. Любопытно, что наследство он оставил своему другу и родственнице, а не гражданской жене. Александра Куцевол пыталась через суд добиться справедливости, но ее попытки потерпели крах.