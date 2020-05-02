Максим Галкин объявил о переносе своих концертов на осень в эстонских городах

Перед местной публикой теперь ему удастся выступить только во второй половине сентября.

Юморист Максим Галкин в Instagram сообщил, что его гастроли в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся с мая на вторую половину сентября. В планы супруга Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вмешалась пандемия, которая уже несколько месяцев не дает спокойной жизни всему миру.

«22 сентября Йыхви — Йыхвиский концертный дом. 23 сентября Таллин — концертный дом Alexela. Купленные ранее билеты действительны. Спасибо за понимание. Буду ждать встречи». Максим Галкин

Отметим, что сейчас юморист вместе со своими родными, женой и детьми, находится на самоизоляции в деревне Грязь. Как известно, там у Галкина шикарный замок.

Как ранее говорил Максим Галкин, он не выпускает дальше периметра своего замка супругу. Алле Пугачевой в апреле этого года исполнился уже 71 года. Она находится в так называемой группе риска. Максим Галкин не хочет рисковать здоровьем жены, которую безумно любит.