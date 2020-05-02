«Я всегда любил поесть»: Николай Басков опубликовал свой детский снимок в семейниках

Как отметил «Золотой голос России», раньше он был поросеночком.

«Золотой голос России» певец Николай Басков в Instagram опубликовал снимок из своего детства. На фотографии исполнитель сидит на кресле в футболке и семейных трусах. При этом он надел на себя масочку в виде свиньи. В руках у него банан. Как отметил Николай Басков, в юности он очень любит поесть.

«И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… Что выросло?! Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь…Я всегда любил поесть». Николай Басков

Между тем в комментариях пользователи отметили, что на самом деле вырос бриллиант с прекрасным бархатным голосом. «Вырос замечательный, добрый, красивый мужчина, который просто раньше любил поесть», — заявила одна из подписчиц звездного исполнителя.

Добавим, что Николай Басков, как и многие другие звезды сейчас находится на самоизоляции в своем загородном коттедже. Исполнитель на днях очень тепло и нежно поздравлял своего давнего друга поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова с днем рождения.