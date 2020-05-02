«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Юрьева из «Уральских пельменей» поделилась фото своего шикарного загородного жилья

Звезда сейчас находится со своей семьей на самоизоляции.

Юрьева из «Уральских пельменей» поделилась фото своего шикарного загородного жилья
Юрьева показала территорию своего особняка/http://globallookpress.com/

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram показала территорию своего загородного особняка. Она сейчас находится в нем на самоизоляции. Кстати, вместе с ее семьей пережидает непростые времена и отец Юрьевой.

Дом Иланы Юрьевой. Фото
Юрьева показала территорию своего коттеджа/https://www.instagram.com/ilana7788/

На кадрах можно увидеть, как звезда команды подходит к родителю, который жарит шашлыки. Затем она показывает строения, которые расположены на ее участке. Здесь можно увидеть красивую беседку, оборудованную для приготовления мяса, просторную баню и красивый дом.

Совсем недавно стало известно, что участники «Уральских пельменей» решили рассекретить свои загородные дома, коттеджи и особняки, в которых они пережидают пандемию. Звезды шоу запустили эфиры из своих жилищ. Увидеть это можно в новом шоу «Дома с пельменями», которое выходит на YouTube.

Кстати, участники команды преследуют вполне конкретную цель. Они хотят рассказать, чем можно заниматься в период карантина. Все записи участники команды ведут на свои сотовые телефоны. В этом им помогают их родные.

Тэги

Илана ЮрьеваИлана Юрьева последние новостиНовости googleшоу "Уральские пельмени"
Loading...