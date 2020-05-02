Юрьева из «Уральских пельменей» поделилась фото своего шикарного загородного жилья

Звезда сейчас находится со своей семьей на самоизоляции.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram показала территорию своего загородного особняка. Она сейчас находится в нем на самоизоляции. Кстати, вместе с ее семьей пережидает непростые времена и отец Юрьевой.

На кадрах можно увидеть, как звезда команды подходит к родителю, который жарит шашлыки. Затем она показывает строения, которые расположены на ее участке. Здесь можно увидеть красивую беседку, оборудованную для приготовления мяса, просторную баню и красивый дом.

Совсем недавно стало известно, что участники «Уральских пельменей» решили рассекретить свои загородные дома, коттеджи и особняки, в которых они пережидают пандемию. Звезды шоу запустили эфиры из своих жилищ. Увидеть это можно в новом шоу «Дома с пельменями», которое выходит на YouTube.

Кстати, участники команды преследуют вполне конкретную цель. Они хотят рассказать, чем можно заниматься в период карантина. Все записи участники команды ведут на свои сотовые телефоны. В этом им помогают их родные.