«Она была в панике»: Борисова эмоционально поделилась подробностями госпитализации Васильевой

Дана Борисова эмоционально поделилась подробностями госпитализации актрисы Татьяны Васильевой. Напомним, 73-летняя артистка пожаловалась на самочувствие накануне, 1 мая. Знаменитость спешно позвонила Дане, с которой достаточно плотно общается в последнее время, и попросила помощи. Спустя некоторое время Васильеву забрали и направили в больницу, где, по словам Борисовой, у Татьяны диагностировали коронавирус.

В субботу, 2 мая, Борисова поспешила детально рассказать, что все же произошло. Она отметила, что после появления первых симптомов Васильева очень сильно нервничала и не переставала ей звонить.

«Татьяна позвонила мне в три часа дня. Она плакала. Единственный вопрос, который у нее был – Дана, помоги, я заражена! Она звонила мне каждые две минуты, ей было страшно, она была в панике. Я звонила Малахову, но он не взял трубку. Народная артистка звонила и плакала, умоляла, чтобы ей помогли», — отметила она в stories в Instagram.

Позже, судя по всему, на прием к медикам актриса все-таки попала. Как обстоят дела сейчас, пока неизвестно. В ближайшее время Васильевой предстоит сдать необходимые анализы, чтобы подтвердить наличие вируса.